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Kaynak: AA / DHA / İHA

Feci olay Gaziantep’in Şahinbey ilçes Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Evin damında halı yıkayan N.D. (41) ve A.B. (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle damda ağır yaralanan kadınları gören çevredekilerin ve yakınlarının ihbarı üzerine adrese derhal 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KADIN DA HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi ve yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan N.D. ve A.B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, elektrik kaçağının kaynağını belirlemek için bölgede teknik çalışma ve geniş çaplı soruşturma başlattı.