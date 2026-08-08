Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir firmada can pazarı yaşandı. Öğle yemeği sonrasında lokma tatlısı tüketen Ersin Diş, aniden tıkanarak nefessiz kaldı.
Tatlı parçasının boğazını tıkaması nedeniyle sesini çıkaramayan Diş, çareyi el işaretleriyle mesai arkadaşı Sinan Şahin'den yardım istemekte buldu. Arkadaşının durumunu hızlıca kavrayan Şahin, zaman kaybetmeden Heimlich manevrasını devreye soktu. Doğru müdahale sayesinde boğazındaki tatlıdan kurtulan Diş, yeniden rahatça nefes almaya başladı.
Günün gündemine oturan tehlikeli dakikalar, tesisin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Diş'in yaşadığı büyük panik ve mesai arkadaşının gerçekleştirdiği başarılı müdahale anları yer aldı.