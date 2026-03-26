Fatsa’nın Bolaman Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vuran devasa bir nesne, bölge sakinlerinde merak ve endişe uyandırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğinde olan cihazın, insansız bir hava (İHA) veya deniz aracı (İDA) olabileceği değerlendiriliyor.

PAMİT DEVREYE GİRDİ: PATLAYICI İZİNE RASTLANMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT), cihaz üzerinde titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre cihazın üzerinde herhangi bir patlayıcı madde veya mühimmat bulunmadığı teyit edildi.

SIR PERDESİ KRİMİNAL İNCELEME İLE ARALANACAK

Fatsa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla muhafaza altına alınan gizemli cihaz, Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi. Cihazın menşei, kullanım amacı ve hangi ülkeye veya kuruma ait olduğunun belirlenmesi amacıyla Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderileceği bildirildi.