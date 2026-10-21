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Tuzlu Kahve dizisi, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide Hatun karakterini canlandıran Binnur Kaya’nın ailesine yönelik motivasyon konuşmasının yer aldığı video, Fatih Terim’in hafızalara kazınan “Taktik maktik yok BAM BAM BAM!” sözü eşliğinde paylaşıldı.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği dizideki sahne, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı. Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakterinin ailesine seslendiği görüntüler, Fatih Terim’in meşhur sözüyle birlikte yayınlandı.

FATİH TERİM’DEN TUZLU KAHVE DİZİSİNE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Fatih Terim’in videonun altına bıraktığı yorum, paylaşımın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Ünlü teknik direktör, dizide konuk oyuncu olarak yer alabileceğine ilişkin de ipucu veren mesajında, “Aydınoğlu kardeşlerin adamının tehlikeli bölgede kim olduğu ortada… Bütün ekibe selamlarımı iletiyorum, umarım en kısa zamanda sizinle bir tuzlu kahve içeriz…” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde konuk olarak yer alıp almayacağı sorusunu gündeme getirdi.