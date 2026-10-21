Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhur İttifakı’nın “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verdiğini açıklamış ardından da "İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dememişimdir” ifadelerini kullanmıştı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ise Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştı. Fakıbaba ise bugün yaptığı açıklamada hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

'HEM PARTİDEN HEM DE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİYORUM'

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun istifa çağrısı üzerine İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partiden hem milletvekilliğinden istifa dilekçesini gönderdiğini açıkladı. Fakıbaba, "Genel başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım. Her işte bir hayır vardır. Dervişoğlu’na yaptığı çabalardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Parti’ye girdiğim zaman da düşüncelerden farklılık olan biriydim. Barış süreci geldiği zaman partide fikrimi belirtiyordum, zarar vermemek adına ses çıkarmıyordum" dedi.

DERVİŞOĞLU: PARTİMİZDEN VE MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFASINI BEKLİYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya çağırmıştı. Dervişoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, Ak Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, çözüm sürecine dair grup disiplinini bozmamak adına parti kararına uyduğunu fakat kişisel olarak farklı düşündüğünü ifade etmişti.

Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" demişti.