Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Macaristan'a gitti. Bordo-mavili kafile özel uçakla Budapeşte'ye ulaşırken, Mohamed Salah'a gösterilen ilgi dikkat çekti.
SALAH İÇİN HAVALİMANINA AKIN ETTİLER
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah, Macaristan'da da ilgi odağı oldu.
Bordo-mavili kafilenin gelişi sırasında Mısırlı yıldızı yakından görmek isteyen futbolseverler havalimanında Trabzonspor kafilesini karşıladı.
İmza almak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yoğun ilgisi izdihama yol açarken Salah, kulüp koruması eşliğinde güçlükle otobüse bindi.
🎥 Ferencvaros maçı Macaristan'a gelen Trabzonspor'da Muhammed Salah, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. pic.twitter.com/CIr3nhaf9K— AA SPOR (@aa_spor) August 26, 2026
TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı kamp kadrosu şöyle:
Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.
SON ANTRENMAN GROUPAMA ARENA'DA
Trabzonspor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını bugün maçın oynanacağı Groupama Arena'da saat 20.00'de gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.