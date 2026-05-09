Beşiktaş vs Trabzonspor karşılaşması, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak sezonun son derbisi olarak dikkat çekiyor. İki takım da maç öncesinde ilk 11’lerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’UN İLK 11’LERİ

Beşiktaş sahaya Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure ve Oh 11’i ile çıkacak.

Trabzonspor ise Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme ve Umut 11’iyle sahada olacak.

FATİH TEKKE’DEN ROTASYON KARARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, derbi maçında rotasyona gitme kararı aldı. Tekke, Folcarelli, Paul Onuachu ve Augusto gibi bazı önemli isimleri bu maçta dinlendirdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Trabzonspor’da ayrıca W. Pina ve Mustafa Eskihellaç kart cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Batagov, Savic ve Okay Yokuşlu sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

SIRADA KUPA MAÇI VAR!

Trabzonspor, önümüzdeki Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.