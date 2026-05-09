Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş vs Trabzonspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetiyor. Maçta yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Bersan Duran.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin yer alıyor.

Beşiktaş, bu sezon taraftarı önündeki son lig maçına galibiyet hedefiyle çıkıyor ve sezonu moral yüksek bir şekilde tamamlamak istiyor.

TRABZONSPOR'UN 2. LİK HEDEFİ

Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkın kapanmasını umut ediyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak derbi öncesi Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut.

BEŞİKTAŞ 1-1 TRABZONSPOR (CANLI ANLATIM)

Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.

AGBADOU UZAKLARDAN DENEDİ

3' Beşiktaş'ta Olaitan'ın pasında topla buluşan Agbadou, uzaklardan şutunu çekti; yerden giden top Onana'da kaldı.

ORKUN DENEDİ! TOP ONANA'DA KALDI

6' Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun, ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Onana'da kaldı.

ONANA DEVAM EDEMEDİ! GENÇ KALECİ OYUNDA

7' Andre Onana, kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ahmet Doğan Yıldırım’a bıraktı. Genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ise böylece kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

12' Beşiktaş penaltı kazandı. Kaleci Ahmet, ceza sahası içerisinde Oh'u düşürdü.

BEŞİKTAŞ PENALTI GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

14' Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, Ahmet Doğan Yıldırım'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR'DAN ERKEN KARŞILIK

15' Umut Nayir’ın pasıyla topla buluşan Oleksandr Zubkov, Ersin Destanoğlu’nu geçerek topu ağlarla buluşturdu.

TOP KALECİ AHMET DOĞAN'DA KALDI

21' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Cerny, ortasını yaptı; top kaleci Ahmet'te kaldı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

24' Merkezde topla buluşan Olaitan, sağ kanattaki Cerny'e pasını atmak istedi; Trabzonspor savunması araya girdi.

MURILLO TOPA YETİŞEMEDİ

33' Sağ kanatta Cerny'nin Murillo'ya yolladığı derin pasta top dışarıya çıktı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA TOP FARKLI BİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

36' Beşiktaş’ta Vaclav Cerny, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Orkun Kökçü’ya aktardı. Gelişine vuruş yapan Orkun’un şutu farklı şekilde auta çıktı.