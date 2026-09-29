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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamuoyunda tartışılan fon ve borsa gelişmeleri üzerinden hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erbakan, Borsa İstanbul’daki değer kaybının 3 trilyon lirayı, fonlarla ilgili gündeme gelen kayıpların ise 1 trilyon lirayı aştığını öne sürerek, yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen 400 milyar liranın da araştırılması gerektiğini savundu.

ERBAKAN’DAN FON KRİZİ ÜZERİNDEN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde kamuoyunda gündeme gelen fon ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, açıklamasında özellikle vatandaşların yatırımları ve finansal piyasalardaki kayıplar üzerinden hükümete yönelik eleştiriler yöneltti. Yaşanan sürecin yalnızca birkaç kişi veya aile üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Erbakan, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının başında “FON krizi SON kriziniz olsun!” ifadelerini kullanan Erbakan, yaşanan gelişmeleri sert ifadelerle eleştirdi.

“YÜZYILIN DOLANDIRICILIĞI YAŞANIYOR” İDDİASI

Fatih Erbakan, Türkiye’nin ekonomi politikaları üzerinden yapılan “Ekonomi Yüzyılı” söylemine atıfta bulunarak, yaşanan sürecin kendisi açısından çok daha ağır bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

Erbakan açıklamasında, “‘Ekonomi Yüzyılı’nda yüzyılın dolandırıcılığı yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın kapsamına ilişkin değerlendirmesinde ise bunun “organize işler” kapsamında ele alınması gerektiğini savunan Erbakan, “Sazan Sarmalı” benzetmesi yaparak, söz konusu süreçte mağdur edilen kesimin devlet değil vatandaşlar olduğunu öne sürdü.

Bu ifadeler, Erbakan’ın yaşanan finansal gelişmelerin münferit bir olay olarak değil, daha geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki siyasi değerlendirmesini ortaya koydu.

BORSA İSTANBUL VE FONLAR ÜZERİNDEN RAKAMLARI GÜNDEME GETİRDİ

Erbakan’ın açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de milyarlarca liralık kayıp iddiaları oldu.

Erbakan, Borsa İstanbul’daki değer kaybının 3 trilyon lirayı aştığını, fonlardan ise 1 trilyon liranın hortumlandığını öne sürdü.

Bu rakamların kapsamına ve nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bir kaynak veya hesaplama yöntemi açıklamasayan Erbakan, özellikle fonlarla ilgili iddiaların kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini savundu.

Erbakan ayrıca, söz konusu miktarın 400 milyar liralık bölümünün yabancı yatırımcı görünümü altında yasal yollarla yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak, bu iddiaların doğru olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi.

“İÇERİDEN YARDIM ALMADAN MÜMKÜN DEĞİL” İDDİASI

Fatih Erbakan, açıklamasında finansal işlemlerin boyutuna ilişkin değerlendirmelerini daha da ileri taşıdı.

Erbakan, “‘İçeri’den yardım almadan bu kadar pervasız olmaları, ‘yukarılardan’ himaye görmeden bu kadar servet yapmaları mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle, olayın yalnızca finansal aktörler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Erbakan, siyasi ve idari sorumluluğun da araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Ancak bu ifadeler, Erbakan’ın siyasi değerlendirmeleri ve iddiaları niteliğinde bulunuyor. Söz konusu iddiaların hukuki açıdan kesinleşmiş bir gerçek olarak değerlendirilebilmesi için yetkili makamların inceleme ve soruşturmalarının sonuçlanması gerekiyor.

“BU SOYGUNUN SİYASİ SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?”

Erbakan’ın açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de siyasi sorumluluk tartışması oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, “Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?” sorusunu yöneltti.

Erbakan ayrıca, yalnızca bazı kişi veya ailelerin kamuoyuna açıklanmasının yeterli olmayacağını savundu.

Açıklamasında, “Birkaç yandaş aileyi ifşa etmekle bu hesap kapanmaz.” diyen Erbakan, sorumluluk zincirinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

DEVLET DENETLEME KURULU VE SPK MESAJI

Erbakan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirileceği ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan hesap sorulacağı yönündeki mesajlara da tepki gösterdi.

Bu tür açıklamaların olay ortaya çıktıktan sonra gündeme gelmesinin yeterli olmadığını savunan Erbakan, denetim mekanizmalarının asıl olarak finansal sistemde sorunların oluşmasını engelleyecek şekilde çalışması gerektiğini ifade etti.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kimsenin yaptığı yanına kalmayacakmış! …mış, …mış, …mış. İyi de bunlar zaten dolandırılmadan önce yapılması gereken ‘rutin işler’ değil miydi?”

Bu sözlerle Erbakan, özellikle denetim ve gözetim mekanizmalarının olay sonrasında değil, olay meydana gelmeden önce etkin biçimde çalışması gerektiği yönündeki görüşünü dile getirdi.

“DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklamasının devamında partisinin söz konusu gelişmelerin takipçisi olacağını söyledi.

Erbakan, “Bu vurgunun hesabını en kararlı şekilde biz soracağız. Dudak uçuklatan rakamların peşini bırakmayacağız!” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Yeniden Refah Partisi’nin fon krizi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri siyasi gündeminin önemli başlıklarından biri haline getireceği mesajı verildi.

“ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ” BENZETMESİ

Erbakan açıklamasının sonunda ise sürecin yeterince hızlı ve etkili şekilde ele alınmadığını savunarak dikkat çekici bir benzetme yaptı.

“Atı alan Üsküdar’ı geçti. Sorumlular sahilde ıslık çalıyor.” diyen Erbakan, finansal kayıplarla ilgili soruşturma ve denetim süreçlerinin sonuçlarının kamuoyuna açık ve kapsamlı şekilde yansıtılması gerektiğini savundu.

GÜNDEMDE SORUŞTURMA VE DENETİM TARTIŞMASI

Fatih Erbakan’ın açıklaması, fon piyasaları, Borsa İstanbul’daki değer hareketleri, yatırımcıların olası zararları ve finansal denetim mekanizmaları üzerinden yeni bir siyasi tartışmayı gündeme taşıdı.

Erbakan’ın dile getirdiği 3 trilyon liralık borsa değer kaybı, 1 trilyon liralık fon kaybı ve 400 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı iddiası ise bağımsız biçimde doğrulanması ve kapsamının ortaya konulması gereken rakamlar olarak açıklamada yer aldı.

Önümüzdeki süreçte ilgili kamu kurumlarının yapacağı incelemeler, varsa soruşturmaların sonuçları ve resmi açıklamalar, gündeme getirilen iddiaların kapsamının ortaya konulması açısından belirleyici olacak.

Erbakan’ın açıklamasıyla birlikte tartışmanın odağı ise yalnızca finansal kayıplar değil; denetim mekanizmalarının işleyişi, yatırımcıların korunması, olası hukuki ve idari sorumluluklar ile siyasi sorumluluk tartışması başlıklarına da taşındı.