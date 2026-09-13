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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Onlar TV'de gazeteci Şule Aydın’ın sorularını yanıtladı.

'ERDOĞAN ARTIK ADAY OLMAMALI'

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşının ilerlediğini ifade ederek, yeniden aday olmamasının hem kendisi hem de Türkiye açısından daha uygun olacağını belirtti.

Erbakan yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Sayın Erdoğan’ın yaşı da ilerledi. Bana göre yeteri kadar hizmet etti, yapabileceklerini yaptı. Kendisi açısından da ülke ve millet açısından da bir değişimin olması, artık bir daha aday olmaması en uygun olanıdır.”

Cumhur İttifakı’na tekrardan katılma ihtimali ile ilgili de konuşan Erbakan, “Tekrar gelmeleri durumunda da Cumhur İttifakı’na kapımızın kapalı olduğunu her zaman ifade ediyoruz” dedi.

CEMAATLERE YÖNELİK OPERASYONLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Erbakan, Süleymancılar ile Alparslan Kuytul yapılanmasına yönelik operasyonlar konusunda da iktidarı eleştirdi.

Söz konusu grupların iktidara destek vermedikleri ve muhalif tutum aldıkları için operasyonlarla karşı karşıya kaldığını iddia eden Erbakan, bu süreçlerin siyasi gerekçeler taşıdığını belirtti.

YENİDEN REFAH’TA KADIN İL BAŞKANI YOK

Erbakan, partisindeki kadın ve erkek teşkilatlanmasının ayrı yürütüldüğünden de bahsetti.

“Kadınlarla erkekler aynı yönetimde karma bir çalışma içerisinde değiller” diyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nde ana kademe il başkanlarının erkeklerden oluştuğunu söyledi.

Erbakan, “Bizde il başkanımız kadın olmuyor. Ana kademe il başkanımız erkek oluyor. Kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe birbirinden ayrı olduğu için başkanlık divanımızda da kadın üyemiz yok, doğal olarak” ifadelerini kullandı.

'18 YAŞINDAN ÖNCE EVLİLİK OLMAMALI'

Şule Aydın’ın, “15 yaşındaki bir kız evlenebilir mi?” sorusuna cevap veren Erbakan, çocuk yaşta evliliğe karşı olduğunu ifade etti.

Erbakan, “Bence 18 yaşından önce evlilik olmaması lazım. Hatta 21 yaş bile günümüz şartlarında daha sağlıklı olabilir. Ben şahsen kendi kızlarımın 25 yaşından önce evlenmesine de sıcak bakmam” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER SÖZLER SÖYLEDİ

Erbakan, 2023 senesinde gerçekleştirdiği bir başka açıklamada da 18 yaşın evlilik için erken olduğunu dile getirmiş, kızlarının önce üniversite ve eğitim süreçlerini tamamlamasını istediğini ifade etmişti. Yeni açıklamasıyla bu görüşünü bir kez daha yinelemiş oldu.