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Kaynak: Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Fidan burada Suriyeli Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir zamanda Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Şeybani ile görüştüklerini ifade eden Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti uzun zamandır arzu etmekte. Şartları oluşturmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

‘SURİYE EKONOMİK OLARAK KALKINMAYA BAŞLADI’

Hakan Fidan, Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Suriye ile ilişkilerimiz 2 yılda ivme kazandı" sözlerini sarf etti.

Suriye'nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığın belirten Fidan, Suriye’nin ekonomik olarak güçlenmesinin Orta Doğu için büyük bir fayda sağlayacağını söyledi.

‘İSRAİL CİDDİ BİR ENGEL’

İsrail ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Fidan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının terörle mücadeleye zarar verdiğini ifade ederek, İsrail'in izlediği politikaların olumlu gidişatın önündeki ciddi bir engel olduğunu dile getirdi.