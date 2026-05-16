Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a övgüler yağdırdı. Altaylı dün yayınlanan köşe yazısında eşi ve kızı ile birlikte Ankara’da bulunduğunu belirterek kentin son durumunu anlattı.

Ankara’da yolların düzenli olduğunu belirterek kentin İstanbul’dan daha yeşil olduğunu söyledi. Kentin tertemiz olduğunun altını çizen Altaylı, Ankara’nın temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine hazırlandığını sözlerine ekledi.

Altaylı’nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Ankara’da yollar düzenli, yeşil bol. Kentin içi kesinlikle İstanbul’dan daha yeşil. Ve en güzeli pırıl pırıl, tertemiz bir kent. Yollar, asfaltlar gıcır gıcır. Çöp yok, kirlilik yok, dağınıklık yok. Bakımlı.

Eskiden Hilton, Sheraton, Büyük Ankara. Belki Stad, biraz da Merit Altınel gibi birkaç otel vardı konforlu ve iyi. Şimdi şahane oteller dolmuş. Geceyi zor bela yer bulduğumuz Marriott’ta geçirdik, şahaneydi.

Bütün oteller full. Bir konferans mı ne varmış, otellerde yer yok. Kent bir yandan da Temmuz ayı içinde yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlanıyor,

Amerika başta olmak üzere büyükelçiliklerde bunun telaşı var. Kentin temizliği ve bakımlılığı Hande’yi de beni de çok etkiledi. Mansur Yavaş’ı kutlamak istedik.”