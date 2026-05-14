Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağıı yönünde bir kanı oluşurken, CHP lideri Özgür Özel'in "iki forvetten birisi" olarak gösterdiği Mansur Yavaş'ın adaylığı için zemin hazırlandığı konuşuluyor.

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj yayımladı. Mesajda "Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" denildi.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

"Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz; zor zamanlarda kenetlenen, dayanışmayı büyüten, milletinin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren büyük bir milletiz. Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

MANSUR YAVAŞ 'KARAR ALMAMIZ GEREKİYOR' DEMİŞTİ

CHP'ye yönelik operasyonların arttığını ve her gün yeni bir operasyonla güne başlandığını belirten Mansur Yavaş, "Artık bir karar almamız ve bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor" demişti. Yavaş'ın bu çıkışı "Adaylığının açıklanmasını istiyor" olarak da yorumlanmıştı.

Özel, İmamoğlu ve Yavaş tarafından paylaşılan ortak mesaj da 'İbre Yavaş'a dönüyor' yorumlarına sebep oldu