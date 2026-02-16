'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçlamasıyla 6 ay tutuklu kalmasının ardından 30 Aralık'ta (2025) tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı kişisel bloğunda yayınladığı yazılarına başladı. Fatih Altaylı bugünkü yazısında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine 'sinkaflı mesaj attığını' söyleyerek CHP'den istifa etmesine değindi.

Fatih Altaylı, Özel'in "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dediğini hatırlatarak, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'e kızılmaması gerektiğini söyledi.

'MANSUR YAVAŞ LEHİNE BUNDAN DAHA İYİ BİR GELİŞME OLAMAZDI'

"Mansur Yavaş’ın lehine bundan daha iyi bir gelişme olamazdı" diyen Fatih Altaylı "Bu nedenle, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı’na bu kadar kızmasına, bu kadar hakaret etmesine şaşırdım. Bu istifaya hakaret değil, teşekkür edilmeliydi. Çünkü hâlâ Keçiören’in çamuru, Yavaş’ın setresine bulaşacak en önemli pislik" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın istifasını ve CHP'deki etkisini değerlendiren Altaylı, şunları yazdı:

"CHP içinde de Yavaş’ın aday olmaktan çekindiği, daha doğru bir tabirle “tırstığı” yolunda genel bir kanaat hâkim. Bu “çekingenliğe” hak vermiyor da değiller.

(...)

Kendisini oldukça temiz tutmayı başaran ve toplumu da bu konuda ikna eden Yavaş’a yönelik 'yolsuzluk operasyonunun' Keçiören Belediyesi üzerinden başlayacağına ve Özarslan’ın Yavaş’a yakınlığı nedeniyle Yavaş’a bulaştırılacağından hemen herkes emindi.

Keçiören Belediye Başkanı, Mansur Yavaş’ın yumuşak karnı, siyasi ve ahlaki temizliğinin üzerindeki leke, Yavaş’a sıçrayacak çamur, cumhurbaşkanlığının güçlü adayının sırtındaki kambur idi. Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenecekse, bunun anahtarı Keçiören’di.

Özarslan’ın CHP’den istifası ve hele hele AK Parti’ye katılarak, Çerçioğlu benzeri bir dokunulmazlık kazanması CHP’nin ve Yavaş’ın isteseler sahip olamayacakları bir avantaj, bir çıkar yoldu.

Körün istediği bir gözdü, Özarslan’ın istifası ve hele hele AK Parti’ye katılımı Allah’ın verdiği iki göz olacaktı.

Mansur Yavaş’ın lehine bundan daha iyi bir gelişme olamazdı. Bu nedenle, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı’na bu kadar kızmasına, bu kadar hakaret etmesine şaşırdım. Bu istifaya hakaret değil, teşekkür edilmeliydi."

Fatih Altaylı'nın yazısına sosyal medyada beğeni ve yorum yağıyor.