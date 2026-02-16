Sahte altını anlamanın yolları ortaya çıktı: Kuyumcuların kullandığı yöntemlere dikkat

KUYUMCULARIN SES TESTİ

Uzmanlara göre kuyumcuların yıllardır kullandığı en pratik yöntemlerden biri ses testi. Gerçek altın, sert bir yüzeye hafifçe bırakıldığında ya da başka bir metal ile nazikçe vurulduğunda ince ve uzun süre devam eden temiz bir çınlama sesi çıkarıyor.