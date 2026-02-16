Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gözden Kaçmasın Sahte altını anlamanın yolları ortaya çıktı: Kuyumcuların kullandığı yöntemlere dikkat

Sahte altını anlamanın yolları ortaya çıktı: Kuyumcuların kullandığı yöntemlere dikkat

Altın fiyatlarının yükselmesiyle sahte altın vakaları arttı. Uzmanlar, kuyumcuların sık kullandığı ses testi ve evde uygulanabilecek basit kontroller sayesinde altının gerçek olup olmadığına dair önemli ipuçları elde edilebileceğini belirtiyor.

Baran Şükrü Çelik
Altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte sahte altın vakalarında da artış yaşanıyor. Özellikle yatırım amacıyla ziynet veya gram altın alan vatandaşlar, ürünün gerçek olup olmadığını anlamanın yollarını araştırıyor.

KUYUMCULARIN SES TESTİ
Uzmanlara göre kuyumcuların yıllardır kullandığı en pratik yöntemlerden biri ses testi. Gerçek altın, sert bir yüzeye hafifçe bırakıldığında ya da başka bir metal ile nazikçe vurulduğunda ince ve uzun süre devam eden temiz bir çınlama sesi çıkarıyor.

Sahte veya düşük ayarlı ürünlerde ise bu ses farklı oluyor. Genellikle kısa, tok veya mat bir ses duyuluyor. İçinde farklı alaşımlar bulunan ürünlerde çınlama yerine kesik metal sesi hissedilebiliyor.

Mıknatıs testi
Evde yapılabilecek kontrollerden biri de mıknatıs testi. Gerçek altın manyetik olmadığı için mıknatısa tepki vermez. Eğer ürün mıknatıs tarafından çekiliyorsa içinde farklı metaller bulunma ihtimali artıyor.

Ağırlık kontrolü
Altın yoğun bir metal olduğu için ağırlığı önemli bir gösterge kabul ediliyor. Aynı boyuttaki ürün normalden hafif geliyorsa sahte ya da düşük ayarlı olabileceği değerlendiriliyor.

Ayar damgası detayı
Uzmanlar, ziynet eşyalarının üzerindeki ayar damgasının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Damga, altının saflığı hakkında ilk resmi bilgiyi veren önemli işaretlerden biri olarak görülüyor.

Profesyonel test şart
Bütün bu yöntemler yalnızca ön kontrol sağlıyor. Yüksek tutarlı alışverişlerde kimyasal testler, elektronik ölçüm cihazları veya XRF analizleri gibi profesyonel yöntemlerle doğrulama yapılması öneriliyor. Ayrıca alışverişin güvenilir ve sertifikalı yerlerden yapılması gerektiği vurgulanıyor.

