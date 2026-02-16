Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk maçında 17 Şubat Salı günü (yarın) Juventus ile evinde karşı karşıya gelecek.
Yapay zeka Galatasaray-Juventus maçının skorunu tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için Juventus ile evinde oynayacağı play-off ilk maçının sonucu için tahminde bulundu.Derleyen: Furkan Çelik
Dev randevu öncesi iki takımın form durumlarını, kadro yapılarını ve oyun tercihlerini derinlemesine analiz eden yapay zeka, Galatasaray-Juventus maçı için skor tahmininde bulundu.
GALATASARAY EVİNDE FARK YARATIYOR
Galatasaray son haftalarda hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında tempolu ve üretken bir görüntü çiziyor. Hücum hattındaki çeşitlilik ve pres gücü dikkat çekiyor. Özellikle iç sahada oynanan Avrupa maçlarında oyun temposunu yukarı çekebilen bir yapı var.
Hücum organizasyonlarında kenar oyuncularının merkeze yaklaşması ve beklerin oyuna katılımı önemli bir silah haline geldi. Ancak savunmada zaman zaman yaşanan konsantrasyon kayıpları, güçlü rakiplere karşı risk oluşturabiliyor. Bu maçta özellikle geçiş savunması belirleyici olacak.
JUVENTUS’TA DALGALI GRAFİK SERGİLİYOR
Juventus cephesinde ise daha kontrollü ama zaman zaman kırılgan bir yapı göze çarpıyor. Serie A’daki son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, özellikle deplasman maçlarında savunma güvenliğini sağlamakta zorlanabiliyor.
Tecrübeli oyuncu yapısı ve Avrupa deneyimi Juventus’un en büyük artısı. Ancak hücumda üretkenlik zaman zaman bireysel performanslara bağlı kalıyor. Bu da tempolu rakiplere karşı sorun yaratabiliyor.
TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK
Maçın anahtarı orta saha mücadelesi olacak. Galatasaray’ın önde baskı planı ile Juventus’un kontrollü oyun anlayışı karşı karşıya gelecek. İlk golün maçın kaderini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.
Ev sahibi ekibin yüksek tempo ile başlaması, Juventus’un ise sabırlı ve kompakt kalmayı tercih etmesi muhtemel.
SKOR TAHMİNİ: GALATASARAY 2-1 JUVENTUS
Mevcut form durumları, iç saha avantajı ve hücum etkinliği göz önüne alındığında mücadelede Galatasaray bir adım önde görünüyor.
Yapay zeka skor tahmini: Galatasaray 2-1 Juventus