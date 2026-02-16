Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Yapay zeka Galatasaray-Juventus maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için Juventus ile evinde oynayacağı play-off ilk maçının sonucu için tahminde bulundu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu play-off eşleşmesinin ilk maçında 17 Şubat Salı günü (yarın) Juventus ile evinde karşı karşıya gelecek.

Dev randevu öncesi iki takımın form durumlarını, kadro yapılarını ve oyun tercihlerini derinlemesine analiz eden yapay zeka, Galatasaray-Juventus maçı için skor tahmininde bulundu.

GALATASARAY EVİNDE FARK YARATIYOR

Galatasaray son haftalarda hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında tempolu ve üretken bir görüntü çiziyor. Hücum hattındaki çeşitlilik ve pres gücü dikkat çekiyor. Özellikle iç sahada oynanan Avrupa maçlarında oyun temposunu yukarı çekebilen bir yapı var.

Hücum organizasyonlarında kenar oyuncularının merkeze yaklaşması ve beklerin oyuna katılımı önemli bir silah haline geldi. Ancak savunmada zaman zaman yaşanan konsantrasyon kayıpları, güçlü rakiplere karşı risk oluşturabiliyor. Bu maçta özellikle geçiş savunması belirleyici olacak.

JUVENTUS’TA DALGALI GRAFİK SERGİLİYOR

Juventus cephesinde ise daha kontrollü ama zaman zaman kırılgan bir yapı göze çarpıyor. Serie A’daki son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, özellikle deplasman maçlarında savunma güvenliğini sağlamakta zorlanabiliyor.

Tecrübeli oyuncu yapısı ve Avrupa deneyimi Juventus’un en büyük artısı. Ancak hücumda üretkenlik zaman zaman bireysel performanslara bağlı kalıyor. Bu da tempolu rakiplere karşı sorun yaratabiliyor.

TAKTİK SAVAŞI YAŞANACAK

Maçın anahtarı orta saha mücadelesi olacak. Galatasaray’ın önde baskı planı ile Juventus’un kontrollü oyun anlayışı karşı karşıya gelecek. İlk golün maçın kaderini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Ev sahibi ekibin yüksek tempo ile başlaması, Juventus’un ise sabırlı ve kompakt kalmayı tercih etmesi muhtemel.

SKOR TAHMİNİ: GALATASARAY 2-1 JUVENTUS

Mevcut form durumları, iç saha avantajı ve hücum etkinliği göz önüne alındığında mücadelede Galatasaray bir adım önde görünüyor.

Yapay zeka skor tahmini: Galatasaray 2-1 Juventus

