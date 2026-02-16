Yapay zeka Galatasaray-Juventus maçının skorunu tahmin etti

GALATASARAY EVİNDE FARK YARATIYOR

Galatasaray son haftalarda hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında tempolu ve üretken bir görüntü çiziyor. Hücum hattındaki çeşitlilik ve pres gücü dikkat çekiyor. Özellikle iç sahada oynanan Avrupa maçlarında oyun temposunu yukarı çekebilen bir yapı var.