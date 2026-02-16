Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak

400 BİN LİRA ALTINA "GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU" YOK

Kredi kartlarındaki yeni düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşenler bu tutara kadar yapacakları limit artış isteklerinde gelir belgesi vermek zorunda değil.