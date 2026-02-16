Kredi kartı limitleri bugünden itibaren limit 400 bin TL’nin üzerinde ise kademeli olarak düşürülecek. Limit artırımı için yeni kurallar devreye geçti.
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak
Kredi kartı limitleri güncellendi. BDDK'nın kararına göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülüyor. Kredi kartı limit artırımı için yeni kurallar devreye girdi. Yeni kredi kartı kullanacaklar için gelire bağlı limit ve gelir belgesi zorunlu olacak.Derleyen: Dilek Taşdemir
BDDK kararıyla kredi kartı limitleri, bugün itibarıyla yeniden hesaplanacak.
Kredi kartlarında 400 bin lira sınırı istisna kapsamına alınırken, yüksek limitli kartlarda düşüş olabilecek. Kararın amacının aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak olduğu belirtildi.
BANKALARA 3 AY SÜRE TANINMIŞTI
Bankalara, sistem altyapılarını yenilemeleri ve müşterilerin gelir teyidi süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmeleri için 3 ay süre verildi.
BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta sona erdi. Artık(16 Şubat 2026 Pazartesi) kredi kartı limitleri, yeni düzenlemeye göre güncellenecek.
Eğitim ve sağlık harcamalarının ise limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Kuralın, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildiği ifade edildi.
Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.
KREDİ KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE
Kredi kartınızın toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.
Ancak birden fazla kredi kartınızın toplamı 400 bin lirayı geçiyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.
400 BİN LİRA ALTINA "GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU" YOK
Kredi kartlarındaki yeni düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşenler bu tutara kadar yapacakları limit artış isteklerinde gelir belgesi vermek zorunda değil.
400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KARTLARDA LİMİT SİLİNMESİ:
400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan kısmın belirli oranı silinecek.
Kredi kartı toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan vatandaşların limitleri yüzde 50 düşürülecek.
750 bin TL’nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.
YENİ KART BAŞVURULARINDA SIKI KURALLAR
2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:
1- İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.
2- İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek.
3- Limit belirlemede net gelir esas alınacak.
4- Bankalar kart limitini belirlerken; kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.
KREDİ KARTINDA YAPILANDIRMA İMKANI
Kredi kartı dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma isteyebilecek. Başvurular için 3 ay mühlet verildi.