16 Şubat 2026 Pazartesi
TARIM ÜFE OCAKTA ARTTI
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak

Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak

Kredi kartı limitleri güncellendi. BDDK'nın kararına göre, 400 bin liralık sınır istisna oldu ve yüksek limitler düşürülüyor. Kredi kartı limit artırımı için yeni kurallar devreye girdi. Yeni kredi kartı kullanacaklar için gelire bağlı limit ve gelir belgesi zorunlu olacak.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 1

Kredi kartı limitleri bugünden itibaren limit 400 bin TL’nin üzerinde ise kademeli olarak düşürülecek. Limit artırımı için yeni kurallar devreye geçti.

1 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 2

BDDK kararıyla kredi kartı limitleri, bugün itibarıyla yeniden hesaplanacak.

2 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 3

Kredi kartlarında 400 bin lira sınırı istisna kapsamına alınırken, yüksek limitli kartlarda düşüş olabilecek. Kararın amacının aşırı borçlanmayı ve enflasyonu kontrol altına almak olduğu belirtildi.

3 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 4

BANKALARA 3 AY SÜRE TANINMIŞTI

Bankalara, sistem altyapılarını yenilemeleri ve müşterilerin gelir teyidi süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütmeleri için 3 ay süre verildi.

4 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 5

BDDK’nın bankalara verdiği süre 15 Şubat’ta sona erdi. Artık(16 Şubat 2026 Pazartesi) kredi kartı limitleri, yeni düzenlemeye göre güncellenecek.

5 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 6

Eğitim ve sağlık harcamalarının ise limit hesaplamasında olumsuz etkilenmemesi istendi. Kuralın, kullanıcı mağduriyetini önlemek için getirildiği ifade edildi.

6 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 7

Yeni uygulamada bir kişinin farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak.

7 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 8

KREDİ KARTINIZIN LİMİTİ 400 BİN LİRANIN ALTINDA İSE

Kredi kartınızın toplam limiti 400 bin liranın altında olan kart sahiplerinin limiti düşürülmeyecek.

Ancak birden fazla kredi kartınızın toplamı 400 bin lirayı geçiyorsa, istisna kapsamına girilmeyecek.

8 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 9

400 BİN LİRA ALTINA "GELİR BELGESİ ZORUNLULUĞU" YOK

Kredi kartlarındaki yeni düzenlemeye göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşenler bu tutara kadar yapacakları limit artış isteklerinde gelir belgesi vermek zorunda değil.

9 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 10

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KARTLARDA LİMİT SİLİNMESİ:

400 bin liranın üzerindeki limitlerde kullanılmayan kısmın belirli oranı silinecek.

10 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 11

Kredi kartı toplam limiti 400 bin-750 bin TL arasında olan vatandaşların limitleri yüzde 50 düşürülecek.

11 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 12

750 bin TL’nin üzerindeki limitlerde ise kesinti oranı yüzde 80 olacak.

12 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 13

YENİ KART BAŞVURULARINDA SIKI KURALLAR

2026 itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha net sınırlar uygulanacak:

1- İlk yıl kart limiti, aylık net gelirin en fazla 2 katı olacak.

13 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 14

2- İkinci yıldan itibaren bu oran en fazla 4 katına çıkarılabilecek.

14 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 15

3- Limit belirlemede net gelir esas alınacak.

15 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 16

4- Bankalar kart limitini belirlerken; kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme geçmişini dikkate almaya devam edecek.

16 17
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler nasıl artırılacak - Resim: 17

KREDİ KARTINDA YAPILANDIRMA İMKANI

Kredi kartı dönem borcunu ödeyemeyen kredi kartı sahipleri ve 30 günü aşan gecikmeye düşmüş ihtiyaç kredileri için en fazla 48 aya kadar yapılandırma isteyebilecek. Başvurular için 3 ay mühlet verildi.

17 17
