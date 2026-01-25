Devlet Sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti. Kendisi için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene sanat ve medya dünyasından pek çok ünlü isim katılarak Dormen'e son görevlerini yerine getirdi.

Haldun Dormen'in tiyatroya adadığı uzun yıllar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma töreninde duygusal bir şekilde anlatıldı.

Meslektaşları ile öğrencileri, usta sanatçının Türk tiyatrosuna kazandırdığı değerleri ve bıraktığı kalıcı mirası vurguladı. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, Haldun Dormen'in cenaze törenine katılanlar arasındaydı. Altaylı, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanmış, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından ilk kez Dormen'in cenazesinde kamuoyu önüne çıktı.

NE OLMUŞTU?

YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Kasım'daki son duruşmasında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan beş yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, iyi hâl indirimiyle cezayı dört yıl iki aya düşürmüş ve tutukluluğun devamına karar vermişti.

Dosya istinaf mahkemesine gönderilmiş, 29 Aralık akşamı ise Fatih Altaylı cezaevinden tahliye edilmişti.