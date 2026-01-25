Edirne’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.
Trakya’yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü…
Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı etkileyen yoğun sis günlük hayatı aksattı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri uyardı ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Selimiye Camisi ile tarihi köprüler başta olmak üzere kentteki pek çok anıt eser, sis perdesi altında etkileyici görüntüler sundu.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Edirne’de sisin öğleden sonra dağılması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Edirne’de sisin öğleden sonra dağılması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis etkisinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kırklareli’nde de sis hakimiyetini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü kentte polis ekipleri, olası olumsuzlukları önlemek amacıyla şehrin farklı noktalarında önlemler aldı