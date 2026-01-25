Yeniçağ Gazetesi
25 Ocak 2026 Pazar
Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü…

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü…

Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı etkileyen yoğun sis günlük hayatı aksattı.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 1

Edirne’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 2

Polis ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı kavşaklarda önlem alarak sürücüleri uyardı ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 3

Selimiye Camisi ile tarihi köprüler başta olmak üzere kentteki pek çok anıt eser, sis perdesi altında etkileyici görüntüler sundu.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 4

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Edirne’de sisin öğleden sonra dağılması öngörülüyor.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 5

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 6

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis etkisinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 7

Kırklareli’nde de sis hakimiyetini sürdürdü. Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü kentte polis ekipleri, olası olumsuzlukları önlemek amacıyla şehrin farklı noktalarında önlemler aldı

Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 8
Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 9
Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 10
Trakya'yı beyaz örtü sardı: Görüş mesafesi 30 metreye düştü… - Resim: 11
Kaynak: AA
