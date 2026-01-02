Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran'da “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Altaylı ancak adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Tutukluluk devam kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne taşıyan Altaylı 29 Aralık’ta tahliye edilmişti.

TEKE TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fatih Altaylı, merakla beklenen Teke Tek programının tekrar başlayacağını duyurdu. Kanal ismi vermeyen Altaylı’nın açıklaması, programın takipçileri tarafından heyecanla karşılandı.

Programın başlangıcı için biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Altaylı “Biraz daha zamana ihtiyacımız var. İyi bir şeylerle gelmek istiyoruz karşınıza.Tarih büyük ihtimalle ağustos ortasını bulacak. Önce Teke Tek bilimle başlayacağız Genç, pırıl pırıl bir ekiple yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Altaylı, kişisel Youtube kanalında yaptığı yayınlarla dikkat çekkiyordu. Altaylı'nın yeni yayınlarının konusu şimdiden merak konusu.