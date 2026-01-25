TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il düzenlenen kura çekimleriyle belirlenmeye devam ediyor.
500 bin konut kuralarında yeni takvim açıklandı: Şubat-Mart dönemi başlıyor…Heyecan dorukta
500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. 25 Ocak Pazar günü Giresun’daki hak sahiplerinin belirlenmesiyle haftalık program tamamlanırken, dikkatler yarından itibaren başlayacak yeni haftanın kura listesine çevrildi.
TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan haritada kırmızıya boyanan illerin kura sonuçları artık sorgulanabiliyor. Gözler ise 26-31 Ocak dönemine odaklandı.
Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini tespit eden kuralar 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a dek devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan gibi birçok ilde hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün Giresun’da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.
Bu çekimin ardından tamamlanan il sayısı 32’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265’e ulaşacak.
TOKİ kura sonuçları, her ilin çekimi biter bitmez o ilin özel sayfasından duyuruluyor.
Güncel TOKİ kura takvimi
Takvime göre 19 Ocak’ta Şanlıurfa’da 13 bin 790,
21 Ocak Çarşamba Trabzon’da 3 bin 734 ve Tokat’ta 3 bin 392,
22 Ocak Perşembe Amasya’da 2 bin 601,
23 Ocak Cuma Manisa’da 7 bin 459, Kastamonu’da 2 bin 380 ve Sivas’ta 3 bin 904,
24 Ocak Cumartesi Aydın’da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü ise Giresun’da 1676 konut için kura çekimi gerçekleştirildi / gerçekleştirilecek.
Böylece 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri tespit edilmiş olacak. 25 Ocak itibarıyla kurası tamamlanan il sayısı 32’ye, belirlenen hak sahibi sayısı 121 bin 265’e yükselecek.
Gelecek haftanın TOKİ kura takvimi
Bakan Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre Ocak sonu ve Şubat başına uzanan takvim netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek ille
26 Ocak Pazartesi Osmaniye 1.550,
27 Ocak Salı Kilis 1.250,
28 Ocak Çarşamba Sinop 1.134,
29 Ocak Perşembe Niğde 1.030,
30 Ocak Cuma Ordu’da 2 bin 50 ve Aksaray’da 827,
31 Ocak Cumartesi Bartın’da 850 konut için kura çekimi yapılacak.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura ne zaman?
Bu üç büyükşehir için kura takvimi henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. En yoğun konut sayısına sahip İstanbul, Ankara ve İzmir’in çekim tarihleri büyük merak konusu.
Kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ’nin yayımlayacağı takvim çerçevesinde ilerlemeye devam edecek.
Evler ne zaman teslim edilecek?
TOKİ’nin açıkladığı programa göre konutların ilk teslimatları deprem bölgesinde 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor.