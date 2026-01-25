Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor

ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde, "Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah." diye açıklamıştı.