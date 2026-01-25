Trabzonsporlu Arseniy Batagov, Premier Lig'e transfer oluyor

PREMIER LİG EKİBİ DEVREDE
Trabzonspor'da gösterdiği performansla parlayan Arseniy Batagov, Avrupa'da dev takımların radarına girdi. 23 yaşındaki savunmacıya son olarak Bournemouth'dan teklif geldi.
TEKLİF YÜKSELDİ
Premier Lig ekibi, teklifi ilk olarak 20 milyon Euro'dan açtı; yapılan görüşmeler sonrasında teklif 28 milyon Euro'ya yükseldi.
TRABZONSPOR'UN TALEBİ
Trabzonspor ise 30 milyon Euro istiyor; tarafların son pürüzlerden sonra anlaşması bekleniyor.
İngiliz basını da Batagov'a olan ilgiyi manşetlerine taşıdı.
Yapılan haberlerde Trabzonspor'un, oyuncu için Portekiz, İtalya ve İngiltere'den gelen diğer teklifleri reddettiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Ukrayna'nın Zorya takımından transfer edilen Batagov'un, takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
BATAGOV'UN PERFORMANSI
23 yaşındaki Batagov, Trabzonspor formasıyla 45 maça çıkarken, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Ukrayna Milli Takımı formasını da giyen Batagov, orada da 3 maça çıktı.
Batagov, bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
ERTUĞRUL DOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde, "Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah." diye açıklamıştı.
RESMİYET KAZANACAK
Premier Lig ekibinin transferde ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde transferi bitirip, resmiyete dökmesi bekleniyor.