Serbest tırmanışta yeni rekor: Alex Honnold Taipei 101’e tırmandı

Tırmanış sonrası uluslararası basına konuşan Honnold, bu tür bir etkinlik için sadece fiziksel ve zihinsel hazırlığın yeterli olmadığını, teknik hesaplamaların da büyük rol oynadığını vurguladı. Honnold, “Tüm hazırlıklara rağmen her tırmanış tahmin edilemez. Özellikle bir gökdelene tırmanıyorsanız rüzgar ve bina zemini gibi farklı faktörlerle karşılaşıyorsunuz. Binada insanlar yaşamaya devam ediyor. Bugün hava harikaydı ve tırmanıştan büyük keyif aldım” dedi.