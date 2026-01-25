Yeniçağ Gazetesi
25 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 16°
Anasayfa Gündem Serbest tırmanışta yeni rekor: Alex Honnold Taipei 101’e tırmandı

Alex Honnold, Taipei 101’i güvenlik ekipmanı olmadan serbest tırmanışla 1 saat 31 dakikada çıktı. Canlı yayınlanan etkinlikte Honnold, zirveye ulaşarak rekor kırdı ve izleyenleri büyüledi.

Ünlü ABD’li tırmanışçı Alex Honnold, Tayvan’ın başkenti Taipei’de, ülkenin en yüksek binası olarak bilinen 508 metre yüksekliğindeki Taipei 101’i herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan, yani serbest tırmanışla 1 saat 31 dakikada başarıyla tamamladı.

Honnold, sabah saatlerinde başladığı tırmanışta halat veya başka bir emniyet teçhizatı kullanmadı. 40 yaşındaki sporcu, binanın dik ve zorlu bölümlerinde 90 derecelik açıları aşmak zorunda kaldı.

Tırmanış, internet üzerinden canlı yayınlanmasının yanı sıra, bölgedeki izleyiciler tarafından da kaydedildi ve izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Tırmanış sırasında bina pencerelerinden kendisini izleyenlere kısa pozlar veren Honnold, zirveye yaklaşırken canlı yayında, “Manzara muhteşem. Dünyanın dört bir yanından insanların böyle bir gün ve manzarayı izliyor olması harika bir duygu” ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra binanın en yüksek noktasına ulaşan Honnold, zafer pozunu verdi ve serbest tırmanışla ulaşılan en yüksek bina zirvesi rekorunu kırmış oldu.

Tırmanış sonrası uluslararası basına konuşan Honnold, bu tür bir etkinlik için sadece fiziksel ve zihinsel hazırlığın yeterli olmadığını, teknik hesaplamaların da büyük rol oynadığını vurguladı. Honnold, “Tüm hazırlıklara rağmen her tırmanış tahmin edilemez. Özellikle bir gökdelene tırmanıyorsanız rüzgar ve bina zemini gibi farklı faktörlerle karşılaşıyorsunuz. Binada insanlar yaşamaya devam ediyor. Bugün hava harikaydı ve tırmanıştan büyük keyif aldım” dedi.

Alex Honnold, daha önce ABD’nin California eyaletindeki Yosemite Vadisi’nde bulunan ve dünyanın en zor dik kayalarından biri kabul edilen El Capitan’a da tırmandı.

Tayvan’ın en yüksek binası olan Taipei 101, 508 metre yüksekliğe ve 101 kata sahip. 2004-2009 yılları arasında dünyanın en yüksek binası unvanına sahip olan yapı, Burj Khalifa’nın inşasından sonra bu unvanını kaybetse de Taipei’nin en yüksek binası olarak hâlâ büyük ilgi görüyor.

Daha önce Fransız dağcı Alain Robert, Honnold’dan önce teçhizatsız tırmanış rekoruna sahipti. Robert, 2009 yılında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 452 metre uzunluğundaki Petronas İkiz Kuleleri’ne ekipmansız tırmanmış ve tırmanışın ardından izinsiz giriş suçlamasıyla para cezası almıştı.

Kaynak: İHA
