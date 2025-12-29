Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.
Altaylı'nın avukatının tutukluluğa itiraz başvurusunun incelemesinin ardından tahliye kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altaylı'yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etmişti.