Dolandırıcılar, çeşitli uygulamaların sistemlerine bir şekilde saldırıda bulunup, sizin kişisel bilgilerinize ve T.C. kimlik numaranıza çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor.

Dolandırıcılar, yaptıkları işlemlerle, sizin üzerinizden birine bir şey satabiliyor, satın alabiliyor, bankacılık işlemlerinden banka hesaplarınızda bulunan paraları çekebiliyor.

Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin önüne geçmek için ise E-Devlet’te yer alan bir ayarı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu ayarı aktif hale getirdiğinizde, sizin izniniz olmadan hiçbir kurum, kuruluş, kişi ve kişiler T.C. kimlik numaranızla işlem yapamıyor.

"ORTAK/ YETKİLİ OLUNMASINA YÖNELİK KISITLAMA İŞLEMLERİ’Nİ" AKTİF ETMENİZ GEREKİYOR

E- Devlet’e giriş yaptığınızda arama kısmından Ortak/ Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)’e tıklıyorsunuz. Daha sonra “Yeni Başvuru” bölümüne tıklayarak, “Ortak” ve “Yetkili” kutucuklarını işaretliyorsunuz. Son çıkan sayfadaki onay kutucuğuna da onay verdikten sonra işlem tamamlanıyor.