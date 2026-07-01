Türkiye’de yüksek enflasyon ve açlık sınırı altında ezilen emekliler ile dar gelirlilerin, banka kredilerine ulaşamadığı için bir çıkış yolu ve "umut kapısı" olarak gördüğü tasarruf finansman (faizsiz ev/taşıt edindirme) sistemine büyük bir darbe vuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na sunduğu yeni düzenlemeyle sistemdeki teslim sürelerini uzatırken, vatandaşın sırtındaki ödeme yükünü daha da ağırlaştırdı.

ERKEN TESLİM ALMAK ARTIK DAHA PAHALI: ÖDEME ORANI ARTIRILDI

Bugüne kadar sisteme giren ve bir an önce evine ya da arabasına kavuşmak isteyen vatandaşlar için uygulanan azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarıldı. Yani, tasarruf finansman sistemine dişinden tırnağından artırarak katılan bir vatandaş, artık sözleşme tutarının yüzde 40'ını değil, yüzde 45'ini ödemeden erken teslimat hakkından yararlanamayacak. Vatandaşın cebinden çıkacak peşinat ve ara ödeme yükü doğrudan artırılmış oldu.

GÜN SAYARKEN SÜRE UZATILDI: EN ERKEN TESLİMAT 180 GÜNE ÇIKTI

Düzenlemede en çok tepki çeken ve vatandaşı mağdur edecek olan bir diğer madde ise teslimat sürelerine getirilen engel oldu. Daha önce 150 gün olarak uygulanan en erken teslim süresi, yeni kararla birlikte 180 güne (6 aya) çıkarıldı. Zaten yüksek enflasyon ortamında parası her gün eriyen vatandaş, hak ettiği konuta veya araca ulaşmak için fazladan bir ay daha bekletilecek.

TAKSİT ESNEKLİĞİNE DE TIRPAN: KENDİ BÜTÇENE GÖRE ÖDEYEMEZSİN" DENİLDİLDİ

Öte yandan, dar gelirlinin bütçesine göre esnetebildiği ödeme planlarındaki taksitlendirme oranlarına da sınırlama getirildi. Yeni kurala göre; peşinat ödemesi hariç tutulmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacak. Bu hamleyle, bazı aylarda durumuna göre düşük, bazı aylarda yüksek ödeme yaparak bütçesini dengelemeye çalışan vatandaşın esnek ödeme alanı tamamen elinden alınmış oldu.