Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden ayrılan Fahrettin Altun’un daha önce Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na getirilmesi parti içinde olumlu karşılanmıştı. Ancak kısa süre sonra gelen Vatikan Büyükelçiliği kararı, AKP kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Halktv'nin haberine göre, parti içinde bazı isimler atamayı “ödül gibi bir görev” olarak değerlendirmesi AKP'yi karıştırdı.

AKP KULİSLERİNDE TARTIŞMA

Bazı parti kurmaylarının, Fahrettin Altun’un geçmişte büyükelçilik talebinin reddedildiğini hatırlatarak bu konunun yeniden gündeme gelmesini dikkat çekici olduğunu söyledi.

“ÖDÜL GİBİ ATAMA” TARTIŞMASI

AKP içinde bazı isimlerin Vatikan Büyükelçiliği görevini “ödül gibi bir makam” olarak değerlendirdiği ve bu durumun rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Altun’un görev dönemine dair geçmiş tartışmaların da yeniden gündeme geldiği iddia edildi.

Kulislerde, Altun’un görev süresince yetki alanını aşan bir siyasi profil çizdiği yönünde eleştiriler dile getirildiği konuşuluyor.

ESKİ TARTIŞMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

İletişim Başkanlığı dönemine ilişkin bazı eski polemiklerin de kulislerde yeniden konuşulmaya başlandığı iddia ediliyor. Altun’un medya kuruluşlarıyla yaşadığı tartışmalar ve kamuoyunda geniş yer bulan bazı uygulamalar parti içinde farklı değerlendirmelere neden oldu.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise Altun’un görev döneminde parti içi dengeleri etkileyen bazı hamleler yaptığı yönünde.

ERDOĞAN AİLESİ İDDİASI

AKP kulislerinde dile getirilen iddialar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi davranmakla ve tavrı ile Erdoğan'a zarar vermekle eleştirilen Fahrettin Altun’un bazı çevrelerle yaşadığı gerilimlerin zamanla siyasi tartışmaya dönüştüğü de yer alıyor. İddialara henüz herhangi bir açıklama gelmedi.