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Kaynak: İHA

Doski bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı ve Kamışlı köyleri arasındaki yolda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola inen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, 4 koyun ise telef oldu.

Olayı gören çevre sakinleri, başka bir kazanın yaşanmasını önlemek ve trafik akışını sağlamak amacıyla hızla bölgeye intikal etti.

Vatandaşların yardımıyla telef olan ve yolda bekleyen koyunlar kısa sürede güvenli bir şekilde yoldan kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.