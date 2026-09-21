Doski bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karlı ve Kamışlı köyleri arasındaki yolda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola inen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, 4 koyun ise telef oldu.

Olayı gören çevre sakinleri, başka bir kazanın yaşanmasını önlemek ve trafik akışını sağlamak amacıyla hızla bölgeye intikal etti.

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Vatandaşların yardımıyla telef olan ve yolda bekleyen koyunlar kısa sürede güvenli bir şekilde yoldan kaldırıldı. Bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra normale döndü.