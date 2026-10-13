Kaynak: Diğer

Türkiye imalat sektöründe tırmanan maliyetler, kredi musluklarının kapanması ve kârsızlık kıskacına giren sanayici, üretimi durdurma noktasına geldi. Sektördeki nakit sıkışıklığı derinleşirken, piyasada patlak veren ve binlerce kişiyi etkileyen fon mağduriyeti yangını daha da büyüttü. İlan platformları, kapısına kilit vurmak ya da ayakta kalabilmek için küçülmeye gitmek zorunda kalan üretim tesisleriyle dolup taştı.

SANAYİ HAVZALARINDA SATILIK İLANI PATLAMASI

Sözcü'de yer alan habere göre; ülke genelinde satışa çıkarılan fabrika sayısı 2 bin 368'e ulaşırken, özellikle son bir ayda üretim merkezlerindeki ilan artışı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yalnızca son 30 günde Kocaeli'de 45'i Gebze'de olmak üzere 99 fabrika satışa koyuldu. İstanbul 253 ilanla başı çekerken; Bursa'da 149, Sakarya'da 57, Denizli'de 49 ve Balıkesir'de 25 tesis satılığa çıkarıldı. Yılın ilk 10 ayında satılık fabrika sayısı, 2025'in aynı dönemine kıyasla %60 artış gösterdi.

MAAŞLAR FONDA SIKIŞTI, YIL SONU KAPANMALARI YOLDA

Sıkılaşma politikaları nedeniyle nakit akışı bozulan KOBİ'lerin çareyi fonlarda aradığını ve mağdur olduğunu belirten İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, işletmelerin ciddi bir çıkmazda olduğunu vurguladı. Çalışan maaşlarını dahi fonlarda tutan bazı firmaların ödeme yapamaz hale geldiğini ve yıl sonu itibarıyla kepenk indirmeye hazırlandığını ifade eden Önel, krizin reel sektördeki asıl tahribatının kasım ve aralık aylarında gün yüzüne çıkacağını kaydetti. İkitelli OSB'de boşalan tesis sayısının hızla arttığını belirten Önel, uzun yıllardır böyle bir tabloya tanık olmadıklarını dile getirdi.

FİYATLAR GERİLEDİ AMA ALICI YOK

Piyasa uzmanları, özellikle 1-2 bin metrekarelik orta ölçekli tesislerde kiralama ve satış talebinin patladığını, ancak piyasada alıcı bulunmadığını aktarıyor. Sene başında yatırım planı yapan firmaların projelerini tamamen dondurduğunu belirten gayrimenkul uzmanları; nakit akışını döndüremeyen sanayicilerin makinelerini zararına elden çıkardığını, hatta ev ve yazlık gibi kişisel mülklerini dahi satışa sunduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki döneme ilişkin "Çok kötü bir rüzgar geliyor" uyarısında bulunan uzmanlar, hem Anadolu'da hem de İstanbul'da çok sayıda iş insanının fabrikasını devredip sanayiden tamamen çekilme arayışında olduğunu vurguluyor.