Kaynak: Dış Haberler Servisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ,ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te İran, Türkiye ve Lübnan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrailli kıdemli bir yetkilinin, Washington’daki gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, salı günü gerçekleşen zirve; diplomatik anlaşma, ekonomik yaptırımlar ile liman ablukasının sürdürülmesi ve geniş çaplı yeni bir taarruz başlatılması seçeneklerinin ele alındığı bir fikir alışverişi şeklinde geçti.

İsrailli yetkili, Netanyahu’nun ziyaret amacının ABD’yi İran’a yönelik saldırılara yeniden dahil olmaya ikna etmek olmadığını söylerken İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Görüşlmede, Netanyahu’nun Türkiye'yi "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya çalışmakla" suçladığı ve Trump’ı, Türkiye’ye karşı cephe alması için ikna etmeye çabaladığı bildirildi.

TRUMP’IN ÖNÜNDE HARİTA AÇTI!

Netanyahu, Trump’ın İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan’dan çekilmesi yönündeki özel talepleri üzerine Suriye’deki İsrail varlığını dile getirdi. Netanyahu’nun görüşme sırasında bir harita göstererek Türkiye’nin Suriye topraklarının yüzde 5’ini, İsrail’in ise yüzde 0,1’ini kontrol altında tuttuğunu ifade etti.

İsrail basını ise, Türkiye’nin kontrol ettiği alanın Suriye hükümetinin onayıyla, İsrail’in kontrolündeki alanın ise onay olmaksızın bulunduğu kaydetti. Bu harita ile Trump'ı, Türkiye'ye karşı cephe almaya ikna etmeye çalışan Netanyahu'nun hamlesini açıklayan İsrailli bir kaynak, "Trump’ın bazı varsayımları var; bunları değiştirmenin bir yolunu bulamazsanız, bunlar kalıcı hale gelir. Dolayısıyla ona gerçekleri göstermelisiniz — tercihen görsel bir şekilde. Bu tür sunumlar, onun diğer kaynaklardan duyduğu bilgilere karşı birikimli bir ağırlık oluşturur” ifadelerine yer verdi.

“ANKARA’YA F-35 SATILMASIN” TALEBİ!

Netanyahu, ayrıca Ankara’ya F-35 savaş uçağı satışına yönelik itirazlarını tekrarladı. ABD Başkanı, bu konuda kendisine medya üzerinden kendisine baskı uygulamaya çalışan Netanyahu'ya sert çıkmış ve "kime ne se satıp satmayacağıma kimse karar veremez" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu görüşmeden sonra ise Trump, bu toplantıyı "Harika bir görüşmeydi. Bir çok şeyi anladım" değerlendirmesinde bulundu.