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Kaynak: Haber Merkezi

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, oyunculuğa kısa bir ara vererek işletmeciliğe yeniden adım attı.

Son olarak Başka Bir Gün dizisinde başrol oynayan Mola, yaz sezonunu geçirdiği Alaçatı’da Bengi Apak ile birlikte yeni bir mekan açtı.

YENİ MEKANINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ezgi Mola, yeni işletmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine tanıttı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Yeni mekanımıza geldim, miss gibi olmuş. Mekan benim reklam yüzüm de ben olabilirim.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de mekan işletmeciliği deneyimi bulunan Mola, yeni girişimiyle yaz sezonunda işletmeciliğe geri dönmüş oldu.