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Yaz aylarını Çeşme’de geçiren Ezgi Mola, bu kez sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan eski görüntüleriyle gündeme geldi. Bir gençle eğlence mekanında çekilmiş görüntüleri sosyal medyada dolaşınca ortalık karıştı. Ünlü oyuncu iddialara sert bir şekilde tepki gösterdi.

'HADSİZ İNSANLARA HADDİNİ BİLDİRMEK GEREK'

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Ezgi Mola, “Aslında muhatap olup açıklama yapmazdım ama hadsiz insanlara haddini bildirmek gerek. Söz konusu video yıllar önce çekildi ve çok eski. Yıllar önce tatlış bir çocuğu mutlu edeyim diye eğlenceli bir şey yapmışım” sözlerini sarf etti.



Mola, olayın büyümesinin sebebi hakkında, “Böyle şeyleri önemsemiyorum ama bir şey söylemeyince de onu kabul ettiğimi zannediyorlar. Sosyal medya insanları delirtti. Tıklanma uğruna bir kötülük havuzunda videolar biriktiriyor, sonra da onları kullanıyorlar" dedi.