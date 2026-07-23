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Kaynak: İHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, yürütülen teknik takip ve istihbarat çalışmaları doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli bir operasyon gerçekleştirdi. Yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın İnegöl ilçesine bağlı Rüştiye Mahallesi’ndeki ikametine baskın düzenlendi.

ODALAR VE BANYO İKLİMLENDİRME SİSTEMİNE ÇEVRİLMİŞ

Yapılan aramalarda, ikametgahın banyo dâhil farklı alanlarına özel ultraviyole ışıklandırma ile iklimlendirme mekanizmalarının kurulduğu tespit edildi. Hassas burunlu narkotik tespit köpeği "Takip" vasıtasıyla gerçekleştirilen detaylı incelemelerde; çalışma masası çekmecelerine ve gardıroplara gizlenmiş çok sayıda paket bulundu.

Aramalar sonucunda 1131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1 adet faal durumda iklimlendirme mekanizması ve muhtelif ekipmanlara el kondu.

HASTANE SEVKİNDE BASINA TEPKİ

Gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay, madde kullanımı tespiti amacıyla kan ve saç örneği verilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolü girişi sırasında basın mensuplarını karşısında gören Ezel Akay, duruma tepki gösterdi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından ifade işlemleri için jandarma karakoluna sevk edildi.

ADLİ SİCİL KAYITLARI DETAYLANDI

Gerçekleştirilen incelemelerde Ezel Akay’ın; karşılıksız çek düzenleme ve sermaye şirketlerinin iflasını isteme yükümlülüğünü ihlal etme suçlarından adli kaydının bulunduğu saptandı. Kardeşi Eren Kazım Akay’ın ise herhangi bir suç kaydının olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.