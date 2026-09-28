Kaynak: DHA

Olay, Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

EKİPLER İNCELEME YAPACAK

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.