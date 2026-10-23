UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Crystal Palace'ta Dwight McNeil, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiliz futbolcu, Beşiktaş karşısında ortaya koydukları performansı değerlendirirken siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden övgüyle söz etti.

Crystal Palace'ın Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine de değinen 26 yaşındaki oyuncu, turnuvada mümkün olduğunca ileri gitmek istediklerini belirtti.

'İKİNCİ YARIDA İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK'

Beşiktaş karşısında sergiledikleri performansı değerlendiren Dwight McNeil, ilk yarıyı geride tamamlamalarına rağmen ikinci devrede iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

McNeil'in açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için pazar günü yaşananlara kıyasla takımdan iyi bir performans geldi. Özellikle ilk yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum; gerçekten çok iyi başladık ama devre arasına 1 gol geride girmek bizim için biraz sarsıcıydı. Ancak ikinci yarıda verdiğimiz tepkiyle 2-1 öne geçtik, bunu hak ettiğimizi düşündük ve ardından böyle bir atmosferde böylesine iyi bir takıma karşı şanslar yakalayacaklarını biliyorduk ve birini değerlendirdiler, fakat maçtan çıkarılacak olumlu yönler var"

'OLABİLDİĞİNCE İLERİ GİTMEK İSTİYORUZ'

"Kesinlikle, yapabilirsek sonuna kadar gitmeye çalışmak istiyoruz. Bu turnuvanın ve aynı zamanda Premier Lig'i idare etmeye çalışmanın zor olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu sezon çok fazla maç var, ancak elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz ve dediğim gibi olabildiğince ileri gitmek istiyoruz"

'OYNADIĞIM EN İYİ ATMOSFERLERDEN BİRİYDİ'

"Şahsen oynadığım en iyi atmosferlerden biriydi muhtemelen. Dediğim gibi, gelmesi zor bir ortam olacağını biliyorduk ama bence bunu gerçekten çok iyi yaptık"

'BEŞİKTAŞ'IN BİRÇOK İYİ OYUNCUSU OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

"Birçok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, bunlardan birkaçı Premier Lig'de oynadı, bu yüzden iyi bir ekip olacaklarını biliyorduk ve maçın çoğunda onlarla elimizden geldiğince başa baş mücadele ettiğimizi düşünüyorum"