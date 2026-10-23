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Kaynak: DHA

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. B.İ. yönetimindeki 06 PTY 08 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K.'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan H.K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.