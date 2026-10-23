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Kaynak: AA

New York borsası, şirketlerin finansal sonuçlarının yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşımasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 52.867,98 puanda yatay bir seyir izledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 düşüşle 7.663,43 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,60 değer kaybederek 26.008,86 puana geriledi.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar pay piyasalarında negatif bir görünümün ortaya çıkmasına neden oldu.

SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları, yapay zeka sektöründeki büyümeye ilişkin iyimserliği destekledi. Ancak piyasa kapanışının ardından dün finansal sonuçlarını açıklayan Tesla ve Meta'nın bilançoları, sektöre yönelik endişelerin yeniden alevlenmesine yol açtı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yıl geneline ilişkin sermaye harcaması beklentisini aşağı çekmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,08 değer kaybetti.

Şirket, 2026'nın üçüncü çeyreğindeki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldığını bildirdi. Tesla'nın geliri ise söz konusu dönemde yatay seyrederek 28 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın hisseleri de finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzde 6,98 geriledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen yıllık sermaye harcaması tahminini 135 milyar ile 145 milyar dolar aralığına yükseltti. Bu gelişme, şirket hisselerindeki düşüşte etkili oldu. Meta, yapay zeka harcamaları nedeniyle 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez nakit çıkışı yaşadı.

Çip üreticilerinin hisselerinde de kayıplar görüldü. Intel'in hisseleri yüzde 8,04, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,10, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2,88, Broadcom'un hisseleri yüzde 4,31 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6,26 geriledi.

Diğer taraftan, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arzına yönelik kaygıların etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıktı.

Tahvil piyasasındaki hareketler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5 seviyesinin altına inerek son bir ayın en düşük düzeyine geriledi.

Makroekonomik veriler cephesinde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine düştü. Böylece başvuru sayısı piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İşsizlik maaşı başvurularındaki gerileme, ABD iş gücü piyasasının dirençli görünümünü koruduğuna işaret etti. Bu durum, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini değiştirmeden bırakma ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.