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Şirin'in geçmişteki karanlık bağlantılarına, evinde ele geçirilen cephaneliğe ve yüksek miktardaki paraya dikkat çeken Altaylı; bu gözaltı sürecinin kulüp içindeki karaborsa bilet ağının çökertilmesi ve Türk futbolunda temiz bir sayfa açılması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.



Gazeteci Fatih Altaylı Şirin hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın tribün lideri denilen Sebahattin Şirin ya da gerçek adıyla Muzaffer Şirin gözaltına alındı.Sebahattin Şirin ismi bu köşenin okurları için bilinmedik bir isim değil. Geçmiş yıllarda garip, karanlık ilişkilerini yazdığım için benden şikayetçi oldu, davalar açıldı.

Açıkçası bir Galatasaraylı olarak böyle bir kişinin adının camiamla anılmasından rahatsız oluyordum.

Bu kişiyle son meselemiz, iki yıl kadar önce gündeme getirdiğim Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiasıydı. Muhtemelen kulüp içerisinde birileri taraftar organizasyonu üzerinden karaborsa bilet satışı yapıyor ve büyük gelir elde ediyordu.

Şirin, Adalet Bakanı'nı hedef alan paylaşımından saatler sonra gözaltına alındı. Büyük bir olasılıkla çevresinde daralan çemberi hissetmiş ve taraftar gruplarını çevresinde kenetleyebilmek için böyle bir paylaşım yapmıştı.

Evinden çıkan akıl almaz miktardaki paraların, cephaneliğin, çelik yeleklerin hiç önemi yokmuş gibi davranan bir grup, 'Sebo Reis' dedikleri bu adamı savunmaya geçti.

Ben ise bu durumdan umutluyum. Belki bu sayede karaborsa meselesinin üzerine gidilecek, kulüp içindeki uzantıları tespit edilecek ve Türk futbolunda bir nebze de olsa temizlenme gerçekleşecek.

Gerçek temizlik herkesin kendi kapısının önünü süpürmesiyle olur." ifadelerini kullandı.