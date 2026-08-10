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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, “Sebahattin Şirin” ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında 4 farklı suçlama yöneltildi. Şirin hakkında, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15’inci maddelerine muhalefet”, “Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yakalama kararı verilen Şirin, polis ekiplerince gözaltına alındı.

EVİNDEKİ ARAMA 8,5 SAAT SÜRDÜ

Polis ekiplerinin Şirin’in evindeki araması yaklaşık 8,5 saat devam etti. Çalışmalar sırasında 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini ve 795 bin 825 lira bulundu.

Aramalarda ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevheratın yanı sıra yaklaşık 500 bin lira değerinde bir Hint seti ile yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolyeye el konuldu. Para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Evde yapılan kontrollerde bunların yanı sıra bir silah, bir şarjör, 141 mermi, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve 4 balistik yelek de ele geçirildi.

Şirin hakkında devam eden soruşturmanın farklı yönleriyle sürdüğü, operasyon kapsamında elde edilen delil ve materyaller üzerindeki incelemelerin ise devam ettiği bildirildi.