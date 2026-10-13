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Kaynak: DHA

Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Motosikletle evin önüne gelen kimliği belirsiz kasklı şüpheli, içeriye girip, ev sahibi M.K.'ye tabancayla ateş açtı.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.K., bağırarak çevreden yardım istedi. Silahlı saldırgan ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah sesi ve yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.