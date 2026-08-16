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Konut piyasasında fiyatları belirleyen unsurlar değişiyor. Aynı semtte, benzer özelliklere sahip ve birbirine çok yakın konumdaki daireler arasında milyonlarca liralık fark ortaya çıkabiliyor. Sektör temsilcilerine göre bu tabloyu yalnızca konutun metrekaresi veya binanın yaşı açıklamıyor. Sitenin yönetim biçimi, mali durumu, aidat seviyesi ve yaşam koşulları da satış fiyatında önemli rol oynuyor.

Yüksek aidatlar, geçmişten kalan site borçları, güvenlik ve otopark sıkıntıları, ortak alanların bakımsızlığı ve gürültü şikayetleri, konutun ikinci el değerini olumsuz etkileyebiliyor. Buna karşılık mali yapısı düzenli, yönetimi şeffaf ve aile yaşamına uygun sitelerde bulunan dairelerin daha yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, ev satın almak isteyenlerin değerlendirme kriterleri artık dairenin iç özellikleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı bölgede ve benzer büyüklükteki iki konutun fiyatları arasında milyonlarca lira fark bulunabiliyor. Bu farkın oluşmasında sitenin yönetim kalitesi, mali açıdan ne kadar sağlam olduğu ve sakinlerine sunduğu yaşam şartları etkili oluyor.

Site içerisinde sürekli yaşanan yönetim sorunları, yüksek aidat ödemeleri, geçmiş dönemlerden kalan borçlar, güvenlik eksiklikleri ve otopark problemleri, satış sürecini zorlaştırabiliyor. Sosyal alanların yeterince bakımlı olmaması, gürültü nedeniyle yaşanan şikayetler ve kısa süreli kiralamaların yaygınlaşması da konutun değerini aşağı çekebiliyor. Düzenli işletilen ve mali açıdan şeffaf yönetilen siteler ise ikinci el piyasasında daha avantajlı konuma geliyor.

SİTE MALİYETİ ALICILARIN HESABINI DEĞİŞTİRİYOR

Bir sitenin mali yapısı, konutun yalnızca satın alma bedelini değil, sonraki yıllarda ortaya çıkacak toplam giderlerini de etkiliyor. Aidatın yüksek olması, geçmiş borçların bulunması, kapsamlı bakım veya yenileme çalışmalarının planlanması ve toplu ödeme ihtimali, ilk bakışta uygun fiyatlı görünen bir konutu daha maliyetli hale getirebiliyor.

Bu nedenle bazı konut alıcıları karar vermeden önce site yönetiminin bütçesini, geçmiş aidat ödemelerini, devam eden hukuki süreçleri ve önümüzdeki döneme ilişkin harcama planlarını inceliyor. Aynı büyüklükteki iki daireden birinin düşük aidatlı ve dengeli bir mali yapıya sahip sitede, diğerinin ise giderleri yüksek bir projede bulunması, uzun vadede toplam maliyet açısından önemli farklılık yaratabiliyor. Emlak sektöründeki temsilcilere göre söz konusu hesaplama, yatırım amacıyla konut alanların yanı sıra ilk evini satın almak isteyenlerin kararında da giderek daha fazla önem taşıyor.

YÖNETİM SORUNLARI KONUTUN DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Site sakinlerinin yüksek aidat ödemesine rağmen güvenlik, temizlik, bakım veya personel hizmetlerinden yeterince yararlanamaması, yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Ortak alanlarda elektrik ve su kesintilerinin yaşanması ya da asansörlerin hizmet vermemesi gibi sorunlar da konutun satış aşamasında alıcının elini güçlendirebiliyor.

Yönetimin gelir ve gider bilgilerinin açık biçimde paylaşılmaması ile geçmişten kalan borçların bulunması da satın alma sürecinde risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Bazı sitelerde yönetim harcamalarına ilişkin anlaşmazlıkların hukuki süreçlere taşındığı görülürken, uzmanlar konut alıcılarının artık tapu ve ekspertiz belgelerinin yanı sıra sitenin mali geçmişini de araştırdığını belirtiyor.

AİLELERİN TERCİH ETTİĞİ SİTELER ÖNE ÇIKIYOR

Çocuklu ailelerin yoğun olarak yaşadığı, ortak yaşam kurallarının yerleştiği, güvenlik ve otopark konusunda sorun bulunmayan siteler daha fazla ilgi görüyor. Sosyal alanların düzenli kullanılması ve yönetimin bu alanların bakımını aksatmaması da konut tercihinde etkili oluyor. Emlakçılar, özellikle ailelerin yoğun bulunduğu bölgelerde bu özelliklere sahip sitelerin benzer konutlara kıyasla fiyat avantajı yakalayabildiğini ifade ediyor.

Öte yandan gürültü şikayetlerinin sık yaşandığı, kısa süreli konut kiralamalarının yaygınlaştığı veya sakin profili nedeniyle ailelerin uzak durduğu sitelerde dairelerin satışının daha uzun sürebildiği belirtiliyor. Bu nedenle konut alıcıları açısından sitenin özellikleri, dairenin kendisi kadar belirleyici hale geliyor.