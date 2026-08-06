Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte 2027 yılı emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden belirlendi.
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Yeni dönem resmen başladı
2027 yılında uygulanacak emlak vergisi hesaplamasında kullanılacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren hesaplama kriterleri güncellendi.Züleyha Öncü
EMLAK VERGİSİ HESAPLAMASINDA YENİ MALİYETLER KULLANILACAK
Yeni düzenlemeye göre belediyeler ve vergi daireleri, 2027 yılına ait bina vergi değerlerini belirlerken tebliğde yer alan güncel metrekare normal inşaat maliyet bedellerini esas alacak.
Hazırlanan cetvelde bina sınıfları, taşıyıcı sistemler ve yapı özelliklerine göre farklı maliyet kalemleri belirlendi. Böylece emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak değerler güncellenmiş oldu.
EMLAK DEĞERİ VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında bir binanın vergi değeri belirlenirken iki temel unsur dikkate alınıyor:
Binanın yapı sınıfına göre belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedeli,
Taşınmazın bulunduğu arsa veya arsa payının değeri.
Bu iki verinin mevzuata göre birleştirilmesiyle taşınmazın emlak vergisine esas vergi değeri hesaplanıyor.
KONUTLARDA METREKARE MALİYETLERİ BELLİ OLDU
Tebliğe göre meskenlerde uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şu aralıklarda olacak:
Lüks inşaatlar: 12 bin 642,67 TL - 27 bin 712,26 TL
Birinci sınıf inşaatlar: 5 bin 335,40 TL - 18 bin 532,07 TL
İkinci sınıf inşaatlar: 3 bin 758,56 TL - 12 bin 555,79 TL
Üçüncü sınıf inşaatlar: 1.269,61 TL - 8 bin 551,49 TL
Basit inşaatlar: 604,10 TL - 3 bin 856,64 TL
DİĞER BİNALAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA
Yeni tebliğ yalnızca konutları değil; fabrika, otel, hastane, banka, okul, sinema ve yüzme havuzu gibi birçok yapı türünü de kapsıyor. Bu binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden belirlenerek 2027 yılı emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak.
Yeni düzenleme, 2027 yılı vergi değerlerinin belirlenmesinde temel kriterlerden biri olacak ve taşınmazların emlak vergisi hesaplamalarında doğrudan dikkate alınacak.