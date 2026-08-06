Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Yeni dönem resmen başladı

DİĞER BİNALAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Yeni tebliğ yalnızca konutları değil; fabrika, otel, hastane, banka, okul, sinema ve yüzme havuzu gibi birçok yapı türünü de kapsıyor. Bu binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden belirlenerek 2027 yılı emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak.