Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı

ASTRONOTLUK HAYALİNDEN KÜRESEL BAŞARIYA

Hindistan’da yetişen ve çocukluğunda ülkesinin ilk kadın astronotu olmayı hedefleyen Narayan, bu arzusunu gerçekleştirememiş olsa da çocuklarının ulaşım ihtiyacından doğan fikri devasa bir ticari başarıya dönüştürdü. 53 yaşındaki girişimci, sergilediği bu performansla 2026 Forbes 50 Üstü 50 listesinde de kendine yer buldu.