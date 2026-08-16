Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı

Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı

Eski eBay yöneticisi çocuklarının ulaşım sorununa çözüm bulmak amacıyla kurduğu teknoloji odaklı okul servisi girişimi Zum, 1,7 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 1

Yaklaşık 13 yıl önce eBay’in üst düzey yöneticilerinden Ritu Narayan, çocuklarının okul ve kreş ulaşımında ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kaldı. Bölgede okul servisinin bulunmaması, yoğun şehir trafiği ve bakıcı maliyetlerinin yüksekliği, Narayan’ı bu sistemsel soruna alternatif bir çözüm geliştirmeye yöneltti.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 2

Deneyimli yönetici, 2015 yılında Vivek ve Abhishek Garg kardeşlerle güçlerini birleştirerek "Zum" isimli girişimini hayata geçirdi. Okul taşımacılığını dijital altyapıyla modernize eden platform, geliştirdiği GPS tabanlı takip teknolojisi sayesinde ebeveynlerin çocuklarının yolculuklarını anlık olarak izlemelerine imkan tanıdı.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 3

430 MİLYON DOLAR YATIRIMLA 1,7 MİLYAR DOLAR DEĞERLEME

Kısa sürede pazarda güçlü bir konum edinen Zum, bugüne kadar toplam 430 milyon dolar yatırım toplayarak 1,7 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 4

Büyüme ivmesini sürdüren şirket, 2025 yılı gelirlerini bir önceki seneye kıyasla yüzde 35 oranında artırarak 333 milyon dolara çıkardı. ABD genelinde 18 eyalete yayılan ve yaklaşık 5 bin okula hizmet sunan teknoloji altyapısının, ilerleyen süreçte 50 eyaletin tamamında uygulanması hedefleniyor.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 5

AKILLI GÜZERGAH PLANLAMASIYLA MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF

Şirketin sunduğu yazılım çözümleri, yalnızca servis takibiyle sınırlı kalmayıp otobüs filolarının ve güzergahların optimizasyonunu da üstleniyor.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 6

Nitekim San Francisco Birleşik Okul Bölgesi'nde yürütülen operasyon kapsamında servis aracı sayısı 236’dan 193’e düşürülerek bölge bütçesinde yıllık yaklaşık 3,5 milyon dolarlık tasarruf sağlandı.

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Çocuklarını okula götüremeyince milyarlık şirket kurdu: Duyanlar kulaklarına inanamadı - Resim: 7

ASTRONOTLUK HAYALİNDEN KÜRESEL BAŞARIYA

Hindistan’da yetişen ve çocukluğunda ülkesinin ilk kadın astronotu olmayı hedefleyen Narayan, bu arzusunu gerçekleştirememiş olsa da çocuklarının ulaşım ihtiyacından doğan fikri devasa bir ticari başarıya dönüştürdü. 53 yaşındaki girişimci, sergilediği bu performansla 2026 Forbes 50 Üstü 50 listesinde de kendine yer buldu.

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