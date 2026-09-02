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Kaynak: İHA

Dairede yaşayan N.T., çamaşır makinesinden duman çıktığını görünce durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve polis görevlileri gönderildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı çamaşır makinesine müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, yangın sırasında apartmanda yaşayanlardan yaralanan olmadı.

Yangının ardından yapılan kontrolde çamaşır makinesinin kullanılamaz duruma geldiği belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangının daire içerisindeki diğer bölümlere ve apartmana yayılması önlendi.