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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangın çıktı. Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın en üst katında saat 10.30 sıralarında alevler yükseldi. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın sırasında daireden kopan bazı parçalar alt kattaki balkona düştü. Olay yerinde kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Yapılan yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde bulunan bir anne ile iki çocuğu dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Dumandan zehirlenen aile, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.