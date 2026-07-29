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Kaynak: AA

EuroLeague yönetimi tarafından yapılan duyuruya göre, normal sezon 24 Eylül Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda normal sezon maratonu, 16 Nisan 2027 Cuma günü gerçekleştirilecek 4 müsabakayla tamamlanacak. İlk hafta fikstürüyle birlikte takımların sezon açılışındaki rakipleri ve maç takvimi de netlik kazandı.

Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak.

Yeni sezonda Dörtlü Final organizasyonu ise 28-30 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda yer alan Türk ekiplerinden Anadolu Efes, sezonu 24 Eylül'de İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacağı maçla açacak.

25 Eylül'de Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

24 EYLÜL PERŞEMBE:

Kızılyıldız-Zalgiris

Dubai Basketbol-Real Madrid

Hapoel IBI-Bayern Münih

Barcelona -Anadolu Efes

Kosner Baskonia-Olympiakos

LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd

Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol

25 EYLÜL CUMA:

Beşiktaş-Valencia Basket

Fenerbahçe-Virtus Bologna

Partizan-EA7 Emporio Armani Milan