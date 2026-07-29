EuroLeague yönetimi tarafından yapılan duyuruya göre, normal sezon 24 Eylül Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda normal sezon maratonu, 16 Nisan 2027 Cuma günü gerçekleştirilecek 4 müsabakayla tamamlanacak. İlk hafta fikstürüyle birlikte takımların sezon açılışındaki rakipleri ve maç takvimi de netlik kazandı.
Play-in maçları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak.
Yeni sezonda Dörtlü Final organizasyonu ise 28-30 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
Organizasyonda yer alan Türk ekiplerinden Anadolu Efes, sezonu 24 Eylül'de İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacağı maçla açacak.
25 Eylül'de Fenerbahçe, İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.
İLK HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
24 EYLÜL PERŞEMBE:
Kızılyıldız-Zalgiris
Dubai Basketbol-Real Madrid
Hapoel IBI-Bayern Münih
Barcelona -Anadolu Efes
Kosner Baskonia-Olympiakos
LDLC ASVEL-Maccabi Rapyd
Panathinaikos AKTOR-Paris Basketbol
25 EYLÜL CUMA:
Beşiktaş-Valencia Basket
Fenerbahçe-Virtus Bologna
Partizan-EA7 Emporio Armani Milan