Galatasaray MCT Technic forması giyen John Petrucelli'nin yeni adresi belli oldu.

İtalya Ligi ekiplerinden Napoli Basket, 33 yaşındaki şutör guard ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

GALATASARAY SERÜVENİ KISA SÜRDÜ

Ocak ayında İtalya'nın Trapani Shark takımından ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Petrucelli, sarı-kırmızılı formayla sezonun ikinci bölümünde görev yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 11 maçta ortalama 14.3 dakika süre alırken 5 sayı, 1.8 ribaund ve 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı.