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Kaynak: AA

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 5. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, yarın oynanacak mücadelede rakibini İstanbul’da konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek karşılaşmanın hava atışı saat 20.30’da yapılacak.

EuroLeague’de bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alabilen Anadolu Efes, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi, haftanın maçları öncesinde puan tablosunun 15. sırasında bulunuyor.

Deplasman maçlarında Barcelona, Kızılyıldız ve son şampiyon Olympiakos karşısında istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, taraftarı önünde oynadığı mücadelede ise Real Madrid’i yenmeyi başardı.

Bayern Münih de Avrupa Ligi’nde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Alman temsilcisi, bu sonuçların ardından sıralamada 17. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIMIN AVRUPA LİGİ'NDE 17. RANDEVUSU

Anadolu Efes ile Bayern Münih, EuroLeague'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 16 müsabakanın 10'unu lacivert-beyazlılar, 6'sını Almanya ekibi kazandı.

Bu sezon Avrupa'da ikinci kez taraftarının önüne çıkacak Anadolu Efes, Bayern Münih'e karşı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 918. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, Bayern Münih maçıyla Avrupa'da 918. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 917 karşılaşmada 507 galibiyet, 410 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 670. maçını yapacak. Geride kalan 669 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 319'unda da sahadan yenilgiyle ayrıldı.