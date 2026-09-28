Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli basketbol organizasyonunda ikinci hafta mücadeleleri yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, üçüncü hafta karşılaşmaları ise 1 Ekim Perşembe ile 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 20.00'de Real Madrid'i İstanbul'da konuk edecek. Lacivert-beyazlı takım, üçüncü hafta kapsamında 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a deplasmanda rakip olacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasına Barcelona deplasmanında çıkan Anadolu Efes, İspanyol ekibine 89-82 mağlup oldu.

Fenerbahçe Tarfin Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacakFenerbahçe Tarfin Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacakSpor

FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI

Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor - Resim : 3

BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:

2. HAFTA

YARIN:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

30 Eylül Çarşamba:

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

3. Hafta:

1 Ekim Perşembe:

19.00 Hapoel IBI-Real Madrid

21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna-Olympiakos

21.45 Paris Basketbol-Zalgiris

2 Ekim Cuma:

20.00 Beşiktaş-Barcelona

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol

21.00 Bayern Münih-Partizan

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket

21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan