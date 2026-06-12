Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Basketbolun Avrupa'daki önemli organizasyonlarından biri olan BKT EuroCup, 2026–27 sezonunda uygulanacak yeni 32 takımlı formatta mücadele edecek kulüpleri açıkladı.

Organizasyondan yapılan duyuruya göre Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom beş yıllık lisans hakkına sahip olurken, TOFAŞ ise bir yıllık katılım hakkı elde etti.

Yeni formatta 32 takım, sekizer ekipten oluşan dört gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 16 takım play-off'lara yükselecek.

Ayrıca play-off sistemi de değişiyor. Açıklamada, "Play-off'lar son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalden oluşacak. Tüm eşleşmeler üç maçlık seri formatında oynanacak." ifadelerine yer verildi.

Duyurulan 31 takımın 22'si uzun vadeli beş yıllık lisansla organizasyonda yer alırken, dokuz ekip bir yıllık katılım hakkı kazandı. Son Wild Card (özel davetiye) kontenjanının hangi takıma verileceği ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

5 YILLIK LİSANS HAKKI ALAN TAKIMLAR

Organizasyonda beş yıllık lisans hakkıyla Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Türk Telekom, Aris Selanik Betsson, AS Monaco, Bertram Tortona, Buducnost Voli Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, JL Bourg-en-Bresse, Dolomiti Energia Trento, Hapoel Jerusalem, Laguna Tenerife, Le Mans Sarthe Basket, Lietkabelis Panevezys, London Lions, Neptunas Klaipeda, Niners Chemnitz, PAOK BC, Ratiopharm Ulm, Skyliners Frankfurt, U-BT Cluj-Napoca ve Umana Reyer Venezia mücadele edecek.

1 YILLIK LİSANS HAKKI ALAN TAKIMLAR

TOFAŞ, Balkan Botevgrad, Basketball Club Roma, BAXI Manresa, Napoli Basket, Riga Zelli, Rostock Seawolves, Siauliai ve Slask Wroclaw ise organizasyonda bir yıllık katılım hakkıyla yer alacak. Böylece Türkiye, yeni EuroCup sezonunda dört temsilciyle mücadele edecek ve organizasyonda en fazla takım bulunduran ülkelerden biri olacak.